Посол РФ поздравил британских участников Арктических конвоев с юбилеем Победы

ЛОНДОН, 8 мая. /ТАСС/. Посол России в Великобритании Андрей Келин поздравил в пятницу британских участников Арктических конвоев с 75-летним юбилеем Победы, назвав их героизм и самопожертвование отличным примером для будущих поколений. Видеообращение дипломата было размещено в социальных сетях посольства.

"Это большая честь для меня от имени российского народа поблагодарить вас за ваш неоценимый вклад в нашу общую победу во Второй мировой войне 75 лет назад. Мы всегда будем помнить драматическую историю Арктических конвоев. Ваши героизм, смелость и самопожертвование всегда будут отличным примером для наших будущих поколений", - сказал Келин, пожелав ветеранам хорошего здоровья, радости и мира.

За словами дипломата последовал ролик, в котором кадры военной хроники перемежались фотографиями британских ветеранов, награжденных юбилейными медалями "75 лет Победы". Из-за пандемии коронавируса награды - всего почти 600 - им были отправлены по почте.

Видео сопровождалось самой популярной британской песней военного времени We'll meet again ("Мы встретимся вновь") 1939 года. Ее исполнительница - 103-летняя британская певица Вера Линн - в апреле перезаписала ее дуэтом с сопрано Кэтрин Дженкинс для того, чтобы собрать деньги на помощь британским врачам, которые борются с коронавирусом.

С 1941 по 1945 год британские военные корабли провели 78 караванов судов через Баренцево море в порты Мурманска и Архангельска. Они доставили по программе ленд-лиза 4 млн тонн грузов, в том числе свыше 5 тыс. танков и 7 тыс. самолетов. За это время противник потопил 87 торговых судов и 18 кораблей Военно-морских сил Великобритании, погибли 3 тысяч моряков.

По сложившейся традиции Великобритания и многие другие западные государства отмечают День победы в Европе 8 мая. В этом году эта дата в Соединенном Королевстве будет нерабочим днем - на нее был перенесен майский банковский выходной.