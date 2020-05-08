Путин и Меркель поздравили друг друга с юбилеем освобождения мира от фашизма

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре подтвердили настрой выстраивать двусторонние отношения в конструктивном ключе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Констатировано, что сегодня Россия и Германия являются партнерами в решении многих актуальных международных проблем. Подтвержден настрой выстраивать двусторонние отношения в конструктивном ключе", - говорится в сообщении.

Путин и Меркель в беседе обменялись поздравлениями в связи с 75-й годовщиной освобождения Европы и мира от фашизма, отметив, что для России и Германии эта дата имеет особое, символическое значение. "Акцентирована важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет. В частности, выражена уверенность, что в обеих странах никогда не забудут о немецких патриотах, которые самоотверженно боролись с нацистским режимом", - добавили в Кремле.

В ходе обмена мнениями о ситуации вокруг пандемии коронавируса лидеры двух стран выразили "намерение оказывать взаимную помощь и продолжать уже налаженное тесное сотрудничество в противодействии распространению инфекции", говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.