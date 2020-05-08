{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин и Меркель поздравили друг друга с юбилеем освобождения мира от фашизма

Президент России и канцлер Германии подтвердили настрой выстраивать конструктивные отношения двух стран

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре подтвердили настрой выстраивать двусторонние отношения в конструктивном ключе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Констатировано, что сегодня Россия и Германия являются партнерами в решении многих актуальных международных проблем. Подтвержден настрой выстраивать двусторонние отношения в конструктивном ключе", - говорится в сообщении.

Путин и Меркель в беседе обменялись поздравлениями в связи с 75-й годовщиной освобождения Европы и мира от фашизма, отметив, что для России и Германии эта дата имеет особое, символическое значение. "Акцентирована важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет. В частности, выражена уверенность, что в обеих странах никогда не забудут о немецких патриотах, которые самоотверженно боролись с нацистским режимом", - добавили в Кремле.

В ходе обмена мнениями о ситуации вокруг пандемии коронавируса лидеры двух стран выразили "намерение оказывать взаимную помощь и продолжать уже налаженное тесное сотрудничество в противодействии распространению инфекции", говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичГерманияРоссия75-летие ПобедыПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Совфед 20 мая обсудит кандидатуру Разинкина на должность замгенпрокурора
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС