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75-летие Победы
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Путин: Россия и США находятся на переднем крае противостояния глобальным вызовам

Он также отметил, что в России сохраняют благодарную память о вкладе союзников по антигитлеровской коалиции в общую Победу и никогда не забудут о советско-американском боевом содружестве

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и США находятся на переднем крае противостояния глобальным вызовам и в сотрудничестве друг с другом смогли бы немало сделать для обеспечения международной безопасности.

Как сообщила в пятницу пресс-служба Кремля, в поздравительном послании президенту США Дональду Трампу по случаю Дня Победы российский лидер отметил, что прошедшие после Второй мировой войны десятилетия принесли новые угрозы - от терроризма и региональных конфликтов до масштабных природных бедствий, техногенных катастроф и эпидемий.

"Россия и США сегодня находятся на переднем крае противостояния глобальным вызовам. Следуя традициям сотрудничества, заложенным в военные годы, действуя в "духе Эльбы", наши страны смогли бы немало сделать для обеспечения международной безопасности и стабильности", - подчеркнул глава российского государства.

Президент РФ также отметил в послании Трампу, что в России сохраняют благодарную память о вкладе союзников по антигитлеровской коалиции в общую Победу и никогда не забудут о советско-американском боевом содружестве.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияТрамп, Дональд75-летие Победы
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