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75-летие Победы

Путин отметил востребованность взаимодействия РФ и Франции в нынешней обстановке в мире

Президент России отметил, что в памяти россиян навсегда останется подвиг летчиков эскадрильи "Нормандия-Неман", сражавшихся на советско-германском фронте

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил востребованность взаимодействия РФ и Франции в нынешней непростой международной обстановке. Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер направил поздравительные послания руководству и народам Великобритании, США и Франции по случаю 75-й годовщины Победы.

В частности, в обращении к французскому коллеге Эмманюэлю Макрону Путин отметил: "В сердцах россиян навсегда останется подвиг летчиков эскадрильи "Нормандия-Неман", сражавшихся на советско-германском фронте. Весомый вклад в Победу внесли и тысячи советских патриотов, вступивших в ряды Французского сопротивления".

"Российский лидер подчеркнул востребованность взаимодействия России и Франции в нынешней непростой международной обстановке", - сообщили в пресс-службе президента РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияМакрон, Эмманюэль75-летие Победы
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