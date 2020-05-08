Посольство России в Латвии осудило осквернение советского памятника и захоронения

РИГА, 8 мая. /ТАСС/. Посольство России в Латвии назвало аморальными произошедшие в преддверии Дня Победы осквернения памятника летчикам 1-го Гвардейского авиаполка ВВС Балтийского флота в поселке Скулте и братского захоронения советских воинов в городе Валмиере.

"Поражает своей аморальностью акт вандализма в преддверии Дня Победы в отношении памятника летчикам 1-го Гвардейского авиаполка ВВС Балтийского флота в поселке Скулте, где варвары сорвали с монумента памятную табличку. Кроме того, в ходе объезда братских захоронений советских воинов и возложения к ним цветов в городе Валмиере сотрудниками российского посольства было также зафиксировано осквернение мемориала в центре города, который был бессовестно разрисован краской", - говорится в распространенном в пятницу сообщении диппредставительства в Facebook.

В посольстве обратили внимание, что не удивлены, что такого рода бесчинства творятся именно в Латвии, где постоянно звучат громкие, но, по сути, ложные обвинения в адрес победителей гитлеровского режима и защитников своей родины от чудовищной идеологии нацизма.