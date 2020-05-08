Конте поблагодарил Путина за помощь Италии в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте по телефону поблагодарил президента РФ Владимира Путина за помощь, которую Россия оказала Италии в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам состоявшегося телефонного разговора.

Сообщается, что политики обсудили успешное взаимодействие двух стран в борьбе с пандемией коронавируса. "Джузеппе Конте поблагодарил российскую сторону за своевременную помощь в сложный для Италии период распространения инфекции, отметил эффективность оказанного содействия и высокий профессионализм российских военных специалистов и медиков, завершающих свою гуманитарную миссию", - говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.

Путин и Конте также условились о продолжении тесного сотрудничества по линии профильных министерств и ведомств. Также была дана положительная оценка уровня дружественных российско-итальянских отношений, подчеркнута важность их дальнейшего развития в торгово-экономической и других сферах, а также углубления взаимодействия в международных делах, в том числе в контексте урегулирования ливийского и других региональных кризисов.

В Кремле уточнили, что лидеры обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над нацизмом, "выразив уверенность, что уроки трагических событий Второй мировой войны будут способствовать консолидации международного сообщества в противодействии современным угрозам и вызовам".