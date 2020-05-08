Лавров 12 мая примет участие во встрече глав МИД СНГ в формате видеоконференции

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров 12 мая обсудит с коллегами из стран СНГ вопросы совместных усилий по борьбе с коронавирусом, а также актуальную региональную и международную повестку. Об этом сообщила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"12 мая глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ. Впервые оно пройдет в формате видеоконференции", - сказала Захарова.

По ее словам, особое внимание на встрече будет уделено тематике 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Министры обсудят проблему фальсификации истории, героизации нацистских преступников, а также войну с памятниками.

"Предполагается принять ряд решений, которые будут направлены на углубление взаимодействия в правоохранительной, культурной, гуманитарной и других областях", - отметила дипломат.

Она добавила, что участники видеоконференции подведут итоги реализации плана многоуровневых консультаций внешнеполитических ведомств стран СНГ в 2019 году и утвердят соответствующий план на текущий год. "По итогам заседания ряд документов будет вынесен на утверждение Совета глав правительств СНГ и Совета глав государств Содружества", - заключила официальный представитель МИД РФ.

Лавров 13 мая проведет в качестве председателя заседание глав внешнеполитических ведомств стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "13 мая под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова планируется проведение совещания министров иностранных дел ШОС в формате видеоконференции, - сказала Захарова. - Предполагается обсудить региональные и глобальные темы с упором на развитие взаимодействия в рамках ШОС в контексте ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, а также предстоящей годовщины Победы во Второй мировой войне и 75-й годовщины создания ООН".

По словам дипломата, в центре внимание окажется и вопрос подготовки саммита ШОС в Санкт-Петербурге, а также других мероприятий в рамках председательства России в организации.