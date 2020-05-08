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МИД России надеется на скорейшее согласование с Арменией меморандума по биобезопасности

Детали еще не заключенных договоренностей не подлежат разглашению, рассказали в ведомстве

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Россия продолжает работу с Арменией над проектом двустороннего межправительственного меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биобезопасности и надеется, что переговоры по документу завершатся в ближайшее время. Об этом сообщила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассчитываем на скорейшее завершение переговоров по проекту меморандума", - сказала она. По ее словам, российская сторона убеждена, что подписание этого документа и реализация его положений благотворно скажется на обеспечении санитарно-эпидемического благополучия народов не только на территории двух стран, но и на всем постсоветском пространстве.

Официальный представитель МИД РФ указала, что детали еще не заключенных договоренностей по такой чувствительной тематике не подлежат разглашению в публичном пространстве в соответствии со сложившейся практикой.

Ранее в пресс-службе МИД Армении сообщили, что проект этого меморандума в настоящее время находится в процессе внутригосударственного согласования, которое откладывается в связи с объявлением чрезвычайного положения в стране из-за эпидемии коронавируса.

11 ноября 2019 года министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном объявил о завершении переговоров над текстом меморандума, гарантирующего неприсутствие иностранных военных в биолабораториях Армении. Глава российского дипведомства подчеркнул, что документ укрепит взаимодействие двух стран в области обеспечения биологической безопасности.

Теги
АрменияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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