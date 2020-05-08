Гатилов: страны ЕС и США продолжают политизировать права человека во время пандемии

ЖЕНЕВА, 8 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Политизация прав человека и двойные стандарты в этой сфере в США и странах ЕС проявляются и во время пандемии коронавируса. Об этом заявил в пятницу в интервью ТАСС постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

"Что касается политизации прав человека, то показательный пример: даже сейчас, говоря о правозащитных последствиях коронавирусного кризиса, страны Евросоюза и США отказываются от малейшего упоминания пагубных последствий их односторонних рестрикций для целого ряда государств, - сказал дипломат. - Это часть геополитической игры, в которой нет места ни солидарности, ни сопереживанию, ни, как это ни парадоксально, заботе о соблюдении прав человека в мире".

Говоря об обвинениях в адрес РФ в якобы имеющем место нарушении ею прав человека в условиях пандемии, Гатилов напомнил пословицу про "соринку в чужом глазу". "Западные страны, которые традиционно позиционируют себя в качестве светочей демократии, сами ввели драконовские ограничения на гражданские свободы, - отметил он. - Нарушения карантина караются и крупными штрафами, и даже тюремным заключением. При этом правоохранительные органы используют широкий спектр средств для слежки за населением - беспилотники, данные сотовых операторов, сообщения сознательных граждан".

В России внимательно следят за риторикой партнеров. "Складывается устойчивое впечатление, что они не только действуют по старой русофобской привычке, но и пытаются отвлечь внимание от собственных проблем, которых, мягко говоря, хватает", - продолжил Гатилов. - Как результат, цинизм и двуличие в реакции на события, связанные с карантинными ограничениями, - рутинная практика". В этой связи собеседник агентства напомнил, что в феврале-марте в кулуарах Совета ООН по правам человека западные страны критиковали Китай за его действия. Однако менее чем через месяц самые "демократические" страны ввели у себя куда более жесткие рестрикции, и это с их точки зрения считается вполне оправданным, констатировал дипломат.

Права человека в другом ракурсе

Гатилов также обратил внимание на реакцию Запада на события в одном из российских регионов, где прошли несанкционированные митинги. "Сразу включилась старая пластинка: подавление гражданских свобод, несоблюдение правозащитных стандартов. Уверен, что если бы хоть что-то подобное произошло в любой европейской стране, организаторов оперативно упекли бы за решетку, а на участников наложили бы такие штрафы, что мало не покажется", - указал он.

"Западное информационное пространство накачало фейк ньюз о России - начиная от дискредитации нашей гуманитарной помощи и заканчивая бредовыми измышлениями о том, что вирус был создан искусственно в российских лабораториях", - констатировал постпред.

Гатилов напомнил, что обеспечение прав человек - это обязанность государств, которая не пересматривается из-за пандемии, но она "позволяет увидеть права человека в несколько ином ракурсе". В частности, многие государства столкнулись с тем, что система здравоохранения отличается хрупкостью, и необходимо в нее вкладываться.

Пандемия, продолжил дипломат, "показала изъяны и в гарантировании других социальных и экономических прав, например, на социальное обеспечение, на охрану труда". Как отметил собеседник агентства, одновременно подтвердился тезис о том, что гражданские свободы могут и должны подлежать законным и обоснованным ограничениям, если речь идет об охране общественного здоровья. "Мы обязательно напомним об этом странам, привыкшим рассуждать об этих свободах как об абсолютных, особенно если речь идет о них самих. Повторюсь, у себя дома они не церемонятся, и пандемия это подтвердила", - резюмировал дипломат.