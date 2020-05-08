Лавров обсудил с президентом Абхазии координацию в борьбе с пандемией

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Абхазии Аслан Бжания в пятницу обсудили по телефону координацию двух стран в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Собеседники обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Обсуждены актуальные вопросы российско-абхазских отношений, включая взаимодействие в борьбе с коронавирусной инфекцией", - информировали в дипведомстве.

Стороны подтвердили планы дальнейшего сотрудничества в соответствии с основополагающим Договором между РФ и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года, отметили в министерстве.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,8 млн человек, более 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. В Абхазии было выявлено три случая заражения коронавирусом, двое выздоровели, одна женщина 95 лет умерла от осложнений.