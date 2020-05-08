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75-летие Победы

Посол России в США заявил, что Москва не забывает о вкладе союзников в победу над фашизмом

Память о борьбе с нацистской Германией и ее приспешниками священна для России, отметил Анатолий Антонов

НЬЮ-ЙОРК, 8 мая. /ТАСС/. Россия бережно хранит память о победе над нацизмом и о союзнических отношениях в годы войны со странами антигитлеровской коалиции. Об этом заявил в пятницу посол РФ в США Анатолий Антонов в приветственном видеообращении, распространенном в пятницу американской организацией "Друзья Национального мемориала Второй мировой войны".

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"Дорогие друзья, этой весной мы все празднуем 75-ю годовщину победы над нацизмом, - отметил он. - Память о борьбе с нацистской Германией и ее приспешниками священна для России. В Великой Отечественной войне СССР потерял 27 млн жизней. Советские люди сумели не только защитить независимость своей Родины, но и спасли многие европейские народы от уничтожения нацистами и внесли решающий вклад в Победу. Красная армия освободила сотни тысяч узников концлагерей и остановила Холокост".

"Россия хранит память о союзнических отношениях со странами антигитлеровской коалиции, - подчеркнул посол России в США. - Встреча советских и американских солдат на Эльбе 25 апреля 1945 года стала символом нашего братства по оружию. Это событие было увековечено в Национальном мемориале Второй мировой войны. Я уверен, что этот опыт сотрудничества должен быть использован для того, чтобы противостоять современным глобальным угрозам. С Днем Победы!".

Теги
СШАРоссияАнтонов, Анатолий Иванович75-летие Победы
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