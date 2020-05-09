Путин обменялся с мировыми лидерами поздравлениями с 75-й годовщиной Победы над нацизмом

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в преддверии 9 Мая провел серию телефонных разговоров с лидерами стран СНГ и ключевыми иностранными партнерами. Политики обменивались поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы над нацизмом. Среди ключевых тем диалогов - важность исторических уроков и глобальная борьба с пандемией коронавируса. Иностранные партнеры Череда телефонных переговоров началась 7 мая. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ позвонил поздравить российского лидера с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Лидеры договорились о продолжении контактов на различных уровнях по мере нормализации эпидемической ситуации, а заодно подтвердили планы по расширению сотрудничества профильных ведомств в области здравоохранения. Отдельно обсудили возможность совместной разработки медицинских препаратов. Как сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сразу после окончания телефонных переговоров Путина и Абэ, японский банк JBIC и РФПИ договорились инвестировать более 500 млн рублей в производство российско-японских тестовых систем EMG, которые позволяют быстро и точно диагностировать коронавирусную инфекцию.

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Также 7 мая состоялся телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Путин не ограничился поздравлениями с годовщиной Победы, а сделал особый акцент на том, что в России всегда будут помнить подвиг летчиков эскадрильи "Нормандия - Неман", сражавшихся на советско-германском фронте. Как сообщили в пресс-службе Кремля, лидеры обсудили ситуацию с противодействием распространению коронавируса и затронули вопросы подготовки видеоконференции лидеров государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН, на которой будет обсуждаться совместная борьба с пандемией. Путин и Макрон также обменялись мнениями по ливийскому урегулированию. Путин 7 мая позвонил и своему американскому коллеге Дональду Трампу. В разговоре политики акцентировали внимание на исторической значимости союзнических отношений, которые связывали народы двух государств в годы Второй мировой войны и позволили победить общего врага. Путин и Трамп подчеркнули, что, "следуя этим традициям, Россия и США способны многого добиться в решении острых проблем современности, включая обеспечение стратегической стабильности, борьбу с терроризмом, урегулирование региональных конфликтов, противодействие эпидемиям", отметили в Кремле. Не осталась в стороне и тема коронавируса. Трамп предложил направить в РФ партию медицинского оборудования. Положение на мировом рынке нефти тоже оказалось в центре внимания, лидеры отметили своевременность заключения нового соглашения ОПЕК+, которое заработало с 1 мая и уже оказало практическое влияние на стабилизацию нефтяных цен. Телефонный марафон продолжился 8 мая. Путин переговорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Поздравив его с 75-й годовщиной Победы над нацизмом, Путин отметил, что в России помнят о подвиге британских моряков - участников Северных конвоев, благодаря которому советская армия и промышленность получали необходимые в ходе войны вооружение и материалы. Джонсон, в свою очередь, выразил от имени британского народа признательность в связи с решающим вкладом Советского Союза и его вооруженных сил в достижение победы над общим врагом. Констатировано, что боевое содружество тех лет напоминает о важности консолидации усилий по противодействию современным вызовам и угрозам, одной из которых является пандемия коронавируса. Джонсон пригласил российского лидера принять участие в работе III Глобального саммита по вакцинам, который Великобритания организует 3-4 июня в онлайн-формате. Особое место в череде звонков европейским партнерам занял звонок канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. В этом разговоре лидеры акцентировали важность сохранения исторической памяти о трагических событиях 1930-1940-х годов. Обе стороны выразили уверенность, что в обеих странах никогда не забудут о немецких патриотах, которые самоотверженно боролись с нацистским режимом. В ходе обмена мнениями о ситуации вокруг пандемии коронавируса Путин и Меркель выразили намерение оказывать взаимную помощь и продолжать уже налаженное тесное сотрудничество в противодействии распространению инфекции. Путин также переговорил с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Итальянский премьер поблагодарил президента РФ за своевременную помощь в сложный для Италии период распространения коронавирусной инфекции, отметил эффективность оказанного содействия и высокий профессионализм российских военных специалистов и медиков, завершающих свою гуманитарную миссию.

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