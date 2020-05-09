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Антонов: настрой Путина и Трампа на сотрудничество диссонирует со словами чиновников США

Посол России в США добавил, что верит, что отношения двух стран улучшатся

ВАШИНГТОН, 9 мая. /ТАСС/. Нацеленность президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа на развитие двустороннего взаимодействия диссонирует с заявлениями некоторых официальных лиц в Вашингтоне. Об этом заявил в пятницу посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы журналистов. Видеозапись была опубликована на странице дипмиссии в Facebook.

"Вчерашний разговор двух президентов был конструктивным, об этом сообщали пресс-службы Кремля и Белого дома. И, конечно же, разговор наших президентов, их нацеленность на развитие двустороннего взаимодействия диссонирует во многом с теми публикациями, тем заявлениями, которые делают некоторые официальные лица здесь и, конечно же, неправительственные организации", - сказал он.

"Мы верим в то, что настанет время, ситуация изменится, и российско-американские отношения выправятся, и опять две великие державы будут бороться с нынешними вызовами безопасности", - добавил Антонов.

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели в четверг телефонный разговор, в ходе которого обсудили союзнические отношения двух стран во Второй мировой войне, взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса, а также вступившую в силу с 1 мая новую сделку ОПЕК+ по ограничению добычи нефти. Как сообщила пресс-служба Кремля, главы государств обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияТрамп, ДональдАнтонов, Анатолий Иванович
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