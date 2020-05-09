Путин и Назарбаев обменялись поздравлениями с Днем Победы

75-летие Победы

Путин и Алиев обменялись по телефону поздравлениями с Днем Победы

Лидеры России и Азербайджана также обсудили предпринимаемые в двух странах меры по борьбе с эпидемией коронавируса и ее последствиями

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