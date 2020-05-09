Путин и Назарбаев обменялись поздравлениями с Днем Победы

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в субботу по телефону поздравили друг друга с Днем 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля.
"В телефонном разговоре президент Российской Федерации Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев обменялись сердечными поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Накануне Путин отправил Назарбаеву поздравительную телеграмму по случаю этого праздника.