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75-летие Победы
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В МИД России прокомментировали сообщения Белого дома о победе США и Британии над нацизмом

Мириться с переписыванием истории нельзя, подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мириться с переписыванием истории после сообщения Белого дома в Twitter о победе США и Британии над нацизмом 8 мая 1945 года нельзя. Об этом в субботу она написала на своей странице в Facebook.

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"Называйте это как хотите: фальсификация, издевательство над здравым смыслом, переписывание истории. Но когда такой комментарий допускают официальные власти страны, называющей себя "лидером свободного мира" и "защитником демократии", непримиримым борцом с фейками, мириться с этим нельзя", - подчеркнула Захарова.

По словам дипломата, "складывается впечатление, что такой заход призван нейтрализовать эффект" от принятия президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом совместного заявления, посвященного 75-летию встречи советских и американских солдат на Эльбе. В документе, напомнила Захарова, "подчеркивалась роль многих стран и народов, жертвенность миллионов солдат и гражданских в борьбе против нацистского режима".

"В российско-американском заявлении воспевался "дух Эльбы" , в белодомовском твите - только американский. В российско-американском заявлении говорится о примере объединения государств, вопреки противоречиям, в белодомовском твите из числа победителей исключены все, кроме двух", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Ранее Белый дом опубликовал в Twitter видеозапись возложения президентом США Дональдом Трампом венка к Мемориалу Второй мировой войны, сопроводив ее текстом: "8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАВеликобританияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаТрамп, Дональд75-летие Победы
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