МИД РФ считает возмутительными попытки США принизить роль СССР в победе над нацизмом

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Россия возмущена попытками США принизить роль СССР в победе над гитлеровской Германией и намерена серьезно обсудить эту тему с официальными американскими лицами. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении МИД РФ в связи отсутствием упоминания СССР в числе победителей над нацизмом в сообщении Белого дома.

"Вызывают крайнее возмущение попытки искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны, которые не прекращаются в Вашингтоне даже в торжественные дни всеобщего празднования 75-летнего юбилея Победы", - отметили в дипведомстве.

В министерстве также заявили, что тема сохранения памяти о священном подвиге борцов с нацизмом не должна становиться еще одной проблемой в отношениях США и России. "Имеем в виду провести серьезный разговор на этот счет с американскими официальными лицами", - заявили на Смоленской площади.

В сообщении указывается, что в канун празднования 75-летия Победы во Второй мировой войне "у американских чиновников не нашлось храбрости и желания хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная Армия и советский народ во имя всего человечества". Приписывание главной заслуги в разгроме общего врага только "Америке и Великобритании" идет вразрез с принятым 25 апреля президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом заявлением по случаю годовщины исторической встречи советских и американских солдат в 1945 году на Эльбе. В МИД отметили, что пользователи соцсетей со всего мира осудили попытки Белого дома проигнорировать исторические факты, однако их комментарии "методично удаляют".

В Москве американскую сторону в очередной раз призвали к сотрудничеству на основе взаимоуважения. "Россия и США, несмотря на разногласия, могут на основе доверия, взаимного уважения и учета интересов друг друга давать совместный отпор множащимся вызовам современности", - подчеркнули в дипведомстве.

В пятницу Белый дом опубликовал в Instagram видеозапись возложения президентом США Дональдом Трампом венка к Мемориалу Второй мировой войны, сопроводив ее текстом: "8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать". Как заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, нельзя мириться с подобными попытками "переписывания истории", когда они исходят от властей "страны, называющей себя "лидером свободного мира" и "защитником демократии", непримиримым борцом с фейками".