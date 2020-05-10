Посольство РФ призвало Белый дом посмотреть американский фильм "Битва за Россию"

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Посольство России в США призвало в воскресенье сотрудников Белого дома, которые в соцсетях не стали упоминать о победе СССР во Второй мировой войне, посмотреть американский документальный фильм "Битва за Россию" (The Battle of Russia, 1943) режиссера Фрэнка Капры.

"Этот снятый по заказу правительства США фильм рассматривает необходимость советско-американского союза для победы над нацистами. Обязателен к просмотру всем сотрудникам аппарата [Белого дома] в Вашингтоне, подготовившим публичные заявления о Второй мировой войне, - говорится в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в Twitter. - Попытки переписать ее историю - это попытки переписать историю США". Посольство прикрепило к сообщению видеофрагмент из киноленты со ссылкой на сам фильм, размещенный в YouTube. В данном эпизоде приводятся высказывания тогдашнего американского командования о важной роли СССР в войне.

"Битва за Россию" - пятый эпизод семисерийного документального цикла "Почему мы сражаемся" (Why We Fight), снятого по заказу американского правительства во время Второй мировой войны.

В пятницу Белый дом опубликовал в Instagram​​​​​​ видеозапись возложения президентом США Дональдом Трампом венка к мемориалу Второй мировой войны, сопроводив ее текстом: "8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать".

МИД РФ в воскресенье распространил заявление в связи с отсутствием упоминания СССР в числе победителей над нацизмом в сообщении Белого дома. В нем говорится, что Россия возмущена попытками США принизить роль СССР в победе над гитлеровской Германией и намерена серьезно обсудить эту тему с официальными американскими лицами.