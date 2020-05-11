Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса

Отвечая на вопрос, обсуждается ли продление периода нерабочих дней после 11 мая, представитель Кремля сказал, что в понедельник "у президента запланировано совещание" на эту тему.

Нерабочие дни с сохранением зарплат работников в России были введены указом Путина первоначально на неделю с 30 марта по 5 апреля. Затем этот период был продлен до 30 апреля, а потом - и до 11 мая включительно (нерабочими были объявлены дни с 6 по 8 мая, тогда как 1-5 и 9-11 мая в этом году и так являлись выходными и праздничными днями).

Самоизоляция и маски

По всей стране период нерабочих дней сочетается с так называемым режимом самоизоляции, который вводится региональными властями и варьируется, в зависимости от эпидемиологической обстановки, в каждом конкретном субъекте Федерации. Первыми такой режим ввели власти Москвы и Подмосковья - еще 29 марта.

В настоящее время в столичном регионе и во многих других субъектах Федерации режим самоизоляции продлен, в некоторых случаях - до конца мая или на более поздний срок. Так, в Москве до 31 мая останутся закрытыми предприятия сферы услуг и торговли, а также учреждения культуры, образования и спорта. Кроме того, теперь в транспорте и магазинах горожане должны будут носить маски и перчатки. Обязательный или рекомендательный масочный режим уже установлен или начнет действовать в ближайшее время в большинстве регионов России.

В то же время регионы вводят и послабления для жителей: например, в Хабаровском крае разрешили прогулки в 500 метрах от дома, в Курской и Томской областях позволили заниматься спортом на улице. В части регионов с 12 мая сможет возобновить работу большинство организаций, но останутся закрытыми развлекательные учреждения и общепит.

Подготовка к выходу из ограничений

Одновременно с объявлением о продлении периода нерабочих дней до 11 мая включительно Путин на совещании с главами регионов 28 апреля заявил о необходимости начать подготовку к поэтапному снятию ограничительных мер.

На совещании у президента 6 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова доложила о подготовленных ведомством рекомендациях в этой сфере. На первом этапе предлагается разрешить работу объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции, на втором - открыть объекты сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением числа одновременно обслуживаемых посетителей, а на третьем предлагается разрешить работать всем предприятиям.

Президент РФ на совещании 6 мая отметил, что, в зависимости от эпидемической ситуации в регионах, "где-то жесткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранять или даже дополнять, а где-то возможно планировать их определенное, обоснованное смягчение", но делать это надо "только с опорой на мнение ученых, специалистов и с учетом всех факторов и возможных рисков".

"И вперед забегать нельзя, чтобы нас не отбросило назад, но и топтаться на месте тоже бессмысленно <...>", - сказал Путин.