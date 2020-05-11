Умер сенатор от Рязанской области и экс-глава региона Олег Ковалев

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Олег Ковалев, занимавший пост губернатора Рязанской области с 2008 по 2017 год, затем назначенный сенатором от региона, умер 11 мая в возрасте 71 года, сообщил ТАСС его помощник Андрей Глазунов.

"Он скоропостижно умер дома в ночь с 10 на 11 [мая]", - сказал собеседник агентства.

Как отметил Глазунов, в последнее время сенатор не жаловался на здоровье и работал в привычном режиме.

Глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил, что Ковалев умер от остановки сердца, это никак не связано с коронавирусом. "Это никак не связано ни с пандемией, ни с вирусом, у него остановилось сердце. Он боролся с продолжительной болезнью с переменным успехом, но произошла остановка сердца", - сказал Тимченко.