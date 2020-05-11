{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Умер сенатор от Рязанской области и экс-глава региона Олег Ковалев

Политик умер в возрасте 71 года
Олег Ковалев Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Олег Ковалев
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Олег Ковалев, занимавший пост губернатора Рязанской области с 2008 по 2017 год, затем назначенный сенатором от региона, умер 11 мая в возрасте 71 года, сообщил ТАСС его помощник Андрей Глазунов.

На эту тему
Биография члена Совета Федерации Олега Ковалева

"Он скоропостижно умер дома в ночь с 10 на 11 [мая]", - сказал собеседник агентства.

Как отметил Глазунов, в последнее время сенатор не жаловался на здоровье и работал в привычном режиме. 

Глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил, что Ковалев умер от остановки сердца, это никак не связано с коронавирусом. "Это никак не связано ни с пандемией, ни с вирусом, у него остановилось сердце. Он боролся с продолжительной болезнью с переменным успехом, но произошла остановка сердца", - сказал Тимченко.

Теги
Ковалев, Олег ИвановичРоссияТимченко, Вячеслав СтепановичРязанская область
Реклама на ТАСС
Врио главы Ставрополя назначили Дмитрия Семенова
Ранее он возглавлял администрацию Промышленного района города
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС