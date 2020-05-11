Врио главы Ставрополя назначили Дмитрия Семенова

СТАВРОПОЛЬ, 11 мая. /ТАСС/. Депутаты думы Ставрополя назначили временно исполняющим обязанности главы города Дмитрия Семенова, возглавляющего администрацию Промышленного района муниципалитета. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе администрации города.

57-летний глава Ставрополя Андрей Джатдоев умер 30 апреля. По информации источника, у чиновника внезапно ухудшилось самочувствие. Причиной смерти стали проблемы с сердечно-сосудистой системой.

"Депутаты городской думы Ставрополя на 54-м внеочередном заседании своим решением досрочно прекратили полномочия главы Ставрополя Андрея Хасановича Джатдоева в связи с его уходом из жизни 30 апреля и назначили временно исполняющим обязанности главы города Дмитрия Семенова", - говорится в сообщении.

По информации муниципалитета, Дмитрий Юрьевич Семенов родился в 1980 году в селе Рогатая Балка Петровского района Ставропольского края. Окончил Ставропольскую сельскохозяйственную академию по специальности "Финансы и кредит", экономист. Долгое время работал в системе ЖКХ, на муниципальной службе работает с 2011 года. С 2012 года возглавляет администрацию Промышленного района города Ставрополя.

О конкурсе по отбору кадидатур на должность главы

Депутаты думы Ставрополя на внеочередном заседании также назначили 11 июня 2020 года датой проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города.

"Руководить краевой столицей Семенов в статусе врио будет ровно месяц - до 11 июня. Это дата проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ставрополя", - говорится в сообщении.

Согласно законодательству и Уставу города Ставрополя, кандидатура временно исполняющего обязанности главы утверждается из числа действующих муниципальных служащих или депутатов городской думы. Новый глава города будет определен конкурсной комиссией из состава депутатов гордумы.

В новость внесены изменения (12:26 мск) - добавлена информация о дате проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города.