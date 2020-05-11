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Рябков заявил, что Россия предлагает США продлить ДСНВ на пять лет

По словам замглавы МИД России, за это время можно будет выработать новый механизм

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Россия предлагает Соединенным Штатам продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) на пять лет, за это время можно будет выработать новый механизм. Об этом заявил в понедельник ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

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По его словам, контакты Москвы и Вашингтона по данной теме не прерываются. "Считаем, что ДНСВ, надежно обеспечивавший предсказуемость в сфере ракетно-ядерных вооружений на протяжении целого десятилетия, заслуживает того, чтобы быть продленным на пятилетний срок, в течение которого, возможно, получится выработать новый или усовершенствовать существующий механизм в сфере контроля над вооружениями", - подчеркнул замминистра, отметив, что в Москве пока не видят готовности США "позитивно откликнуться на призыв продлить договор без предварительных условий".

Как указал дипломат, ожидания американской стороны, что "китайский фактор" может оказать какое-то влияние на позицию РФ относительно продления ДСНВ, нереалистичны. "Любые идеи, касающиеся того, в чем может состоять будущий подход к контролю над вооружениями, нужно обсуждать в спокойной обстановке за переговорным столом, без попыток связать в один узел совершенно разнопорядковые проблемы и подходы, - заявил он. - Думаем, что в условиях, когда между Москвой и Вашингтоном накопилось огромное количество проблем в самых разных областях, отягощать и без того крайне сложную ситуацию дополнительными требованиями неправильно". Рябков добавил, что именно в 50-ю годовщину вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) было бы крайне важно проявить максимальную ответственность и обеспечить сохранение СНВ-3 как одного из ключевых звеньев международной архитектуры безопасности.

ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Он остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Документ может быть продлен не более чем на 5 лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон. Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения.

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СШАРоссияКитайРябков, Сергей Алексеевич
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