Рябков: Россия будет наблюдать за тем, что означает назначение посла США в Белоруссии

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Москва будет наблюдать за тем, что означает намерение США впервые с 2008 года назначить посла в Белоруссии в практическом плане. Об этом заявил в понедельник ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Будем наблюдать за тем, что это [назначение посла США в Белоруссии] означает в практическом плане, - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - Конечно, Соединенные Штаты весьма активны в странах, непосредственно граничащих с Россией".

По его словам, эта активность, особенно в сфере биологической безопасности, вызывает у Москвы большие вопросы. "Сожалеем, что американские представители, включая тех, кто отвечает за информационное обеспечивание внешней политики США, зачастую не гнушаются передергиванием российской позиции, ее искажением и тем самым пытаются посеять раздор в наших отношениях с соседними дружественными государствами. Эта практика заслуживает осуждения", - подчеркнул Рябков.

Президент США Дональд Трамп 20 апреля объявил о намерении выдвинуть кандидатуру заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер на пост посла в Белоруссии. Кандидатуру Фишер на пост главы американской дипмиссии в Минске должен одобрить Сенат Конгресса США. В случае утверждения она станет первым послом США в Белоруссии с 2008 года. Ранее Фишер занимала пост заместителя постпреда США при НАТО, была временным поверенным в делах США в РФ, а также работала в американских посольствах в Грузии и на Украине.

Белоруссия отозвала своего посла Михаила Хвостова из Вашингтона в марте 2008 года на фоне введения США санкций в отношении ряда белорусских компаний. Вслед за этим Минск покинула глава американской дипмиссии Карен Стюарт. С тех пор посольства возглавляют временные поверенные в делах.