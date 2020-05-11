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Рябков: РФ надеется, что перенос конференции по ДНЯО не поставит по сомнение его ценность

Замглавы МИД РФ отметил, что Россия, как и ранее СССР, в полной мере выполняет все положения этого договора, полностью ему привержена и работает на укрепление его режима

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Москва надеется, что перенос обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) из-за пандемии коронавируса не станет для его критиков поводом, чтобы поставить сомнение ценность данного соглашения. Об этом заявил в понедельник ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, РФ, как и ранее СССР, в полной мере выполняет все положения этого договора, полностью ему привержена и работает на укрепление его режима. "К сожалению, в этом году из-за эпидемии COVID-19 очередная обзорная конференция по ДНЯО была перенесена, - указал замминистра. - Надеемся, что этот факт не станет поводом для критиков договора - а их немало в разных государствах, в различных структурах - для того, чтобы ставить под сомнение его непреходящую ценность".

Рябков обратил внимание на фундаментальное значение ДНЯО для международной безопасности и стратегической стабильности. "Этот документ заложил прочные, надеемся, незыблемые основы для широкого применения атомной энергии в мирных целях", - отметил он.

"Напомню, что бессрочное продление договора в 1995 году стало возможным после принятия резолюции о создании на Ближнем Востоке зоны свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения, - продолжил российский дипломат. - Будучи одним из депозитариев ДНЯО, Россия последовательно и конструктивно работает в направлении реализации этой цели, в том числе способствовала успешному проведению в прошлом году соответствующей конференции по тематике зоны. Будем работы над этим и впредь".

Собеседник агентства также обратил внимание на опубликованное на днях заявление более чем 130 видных политических и общественных деятелей о важности ДНЯО, подчеркнув его политическую значимость. "Это заявление по сути дела является призывом к ядерным державам, ко всем другим государствам мира стоять на страже договора, заботиться о его целостности и не допускать шагов, которые могли бы подорвать режим ДНЯО, - пояснил он. - Считаем, что этот призыв весьма конструктивен, важен. С полным вниманием отнесемся к тем сигналам, которые мы увидели".

ДНЯО вступил в силу в 1970 году. Изначально он рассчитывался на 25 лет с возможностью последующего продления, но в 1995 году стал бессрочным.

Теги
РоссияРябков, Сергей Алексеевич
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