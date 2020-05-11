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Пандемия коронавируса нового типа

"Единая Россия" возьмет на контроль работу по оказанию помощи бизнесу и гражданам

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что особое внимание будет уделяться выплатам врачам и социальным работникам

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" намерена в кратчайшие сроки законодательно обеспечить выполнение поручений президента РФ Владимира Путина по поддержке населения и будет следить за тем, чтобы помощь гражданам и бизнесу в период пандемии оказывалась без бюрократических проволочек. Об этом в понедельник заявил секретарь генсовета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

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"Во-первых, партия в кратчайшие сроки законодательно обеспечит реализацию поручений президента и их правовое сопровождение", - приводит слова Турчака пресс-служба партии. Кроме того, подчеркнул он, "не должно быть никакой бюрократии и сложностей при получении мер поддержки", как для бизнеса, так и для граждан.

"Мы берем этот вопрос на особый контроль в регионах. Информация оперативно будет передаваться в правительство России и администрацию президента. Мы вместе должны обеспечить выполнение поставленных задач", - сказал он.

По его словам, особое внимание будет уделяться выплатам врачам и социальным работникам. "Мы в партии запускаем отдельное направление по контролю за тем, чтобы средства дошли до людей. В случае необходимости будем привлекать для проверок правоохранительные органы", - отметил Турчак.

Секретарь генсовета партии заметил, что единороссы разработали и направили в правительство ряд предложений по поддержке экономики. Он выразил уверенность в том, эти инициативы "найдут отражение в третьем пакете антикризисных мер, о которых сказал президент". Кроме того, партийная "группа по подготовке предложений в общенациональный план восстановления экономики уже начала работу". "В нее вошли представители бизнеса, науки, наши губернаторы - секретари партийных отделений, депутаты и сенаторы. Уже на этой неделе часть предложений будет направлена в правительство", - резюмировал Турчак.

Теги
Турчак, Андрей АнатольевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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