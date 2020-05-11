Посольство РФ в Чехии потребовало полицейской охраны для сотрудника дипмиссии из-за угроз

"В связи с продолжающейся в Чехии антироссийской информационной кампанией заявляем, что ложные и бездоказательные обвинения (со ссылкой на местные спецслужбы) в адрес сотрудника посольства России в подготовке покушения на пражских муниципальных политиков российской стороной были неоднократно и однозначно опровергнуты как в Москве, так и в Праге, - подчеркивается в документе. - В соответствии со статьей 29 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года посольство обратилось в МИД Чехии с просьбой предпринять все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на личность, свободу и достоинство своего сотрудника.

ПРАГА, 11 мая. /ТАСС/. Посольство РФ в Чехии обратилось к чешской стороне за предоставлением полицейской охраны сотруднику дипмиссии, в отношении которого были выдвинуты ложные и бездоказательные обвинения в подготовке покушения на пражских муниципальных политиков. Как говорится в размещенном в понедельник в Facebook заявлении посольства России, в адрес дипломата уже стали поступать угрозы.

Как отмечает диппредставительство, "из-за развернутой чешскими СМИ персональной травли российского дипломата в его адрес начали поступать угрозы". "Посольство в этой связи также вынуждено обратиться к чешской стороне за предоставлением сотруднику дипмиссии полицейской охраны", - указали дипломаты.

Пражский еженедельник Respekt в конце апреля со ссылкой на источники в чешских спецслужбах сообщил, что в начале апреля в Прагу якобы прибыл россиянин с дипломатическим паспортом, который вез в багаже рицин. Мужчина, как утверждалось, проследовал в посольство РФ, а яд будто бы мог предназначаться для отравления муниципальных политиков.

Как заявила ТАСС в понедельник руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова, необоснованное нагнетание ситуации в Чехии не способствует конструктивному диалогу в российско-чешских отношениях, а сами власти республики выдвигают "беспочвенные обвинения" в отношении сотрудника Россотрудничества в Праге.

Демонтаж памятника Коневу в Праге

Монумент Маршалу Советского Союза Ивану Коневу, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию президента Чехии Милоша Земана, был снят с пьедестала 3 апреля решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился. Муниципальные власти планируют передать его в Музей ХХ века, который должен быть создан мэрией Праги. Решение о переносе было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".

Кроме того, в ночь на субботу неизвестные разместили унитаз на пьедестале, где до начала апреля находился памятник Коневу. Действия хулиганов уже осудили в том числе и муниципальные власти района Прага-6 во главе со старостой Ондржеем Коларжом.

Как заявил на прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия ждет ответа от Чехии на предложение начать диалог по поводу грубого нарушения обязательств по совместному договору об основах дружеских отношений от 1993 года при демонтаже памятника. По его словам, Чехия, согласно упомянутому соглашению, обязана "свято оберегать и обеспечивать доступ к памятникам, в том числе к памятнику маршалу Коневу".