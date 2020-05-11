{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Вице-мэр Новороссийска Демченко покидает свой пост из-за нарушения режима самоизоляции

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как Екатерина Демченко и другие люди отдыхают и жарят шашлыки, не выполняя требований режима самоизоляции

КРАСНОДАР, 11 мая. /ТАСС/. Заместителя главы администрации Новороссийска Екатерину Демченко уволят за нарушения действующего на Кубани режима карантина, сообщил на своей странице в соцсети Instagram в понедельник мэр города Игорь Дьяченко.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Новость о неподобающем поведении муниципального служащего, которую сегодня опубликовали некоторые новостные паблики в интернете, не требует никаких комментариев. Решение принципиальное, кардинальное и однозначное: заместитель Екатерина Демченко покидает свой пост. Без права на ошибку", - говорится в сообщении.

Свое решение Дьяченко обосновал тем, что "муниципальные служащие олицетворяют в целом власть города. Они не должны допускать поведение, подрывающее авторитет власти".

В понедельник в соцсетях Кубани появилась видеозапись, на которой, как утверждают авторы, запечатлена загородная база отдыха, расположенная недалеко от Абрау Дюрсо. На кадрах видно, что люди, в числе которых и вице-мэр Новороссийска, отдыхают и жарят шашлыки, не выполняя требований режима самоизоляции.

Накануне власти Краснодарского края приняли решение продлить до 23 мая режим карантина, действующий в условиях пандемии коронавируса.

По данным оперативного штаба региона, по состоянию на 11 мая, общее число заразившихся коронавирусом на Кубани достигло 2 027 человек, вирус выявлен в том числе у 108 детей. С начала пандемии 22 пациентов умерли, 628 выздоровели. За последние сутки в регионе зафиксировали 98 случаев заражения.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Посольство РФ в Чехии потребовало полицейской охраны для сотрудника дипмиссии из-за угроз
Его обвиняют в подготовке покушения на пражских муниципальных политиков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС