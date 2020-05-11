Вице-мэр Новороссийска Демченко покидает свой пост из-за нарушения режима самоизоляции

КРАСНОДАР, 11 мая. /ТАСС/. Заместителя главы администрации Новороссийска Екатерину Демченко уволят за нарушения действующего на Кубани режима карантина, сообщил на своей странице в соцсети Instagram в понедельник мэр города Игорь Дьяченко.

"Новость о неподобающем поведении муниципального служащего, которую сегодня опубликовали некоторые новостные паблики в интернете, не требует никаких комментариев. Решение принципиальное, кардинальное и однозначное: заместитель Екатерина Демченко покидает свой пост. Без права на ошибку", - говорится в сообщении.

Свое решение Дьяченко обосновал тем, что "муниципальные служащие олицетворяют в целом власть города. Они не должны допускать поведение, подрывающее авторитет власти".

В понедельник в соцсетях Кубани появилась видеозапись, на которой, как утверждают авторы, запечатлена загородная база отдыха, расположенная недалеко от Абрау Дюрсо. На кадрах видно, что люди, в числе которых и вице-мэр Новороссийска, отдыхают и жарят шашлыки, не выполняя требований режима самоизоляции.

Накануне власти Краснодарского края приняли решение продлить до 23 мая режим карантина, действующий в условиях пандемии коронавируса.

По данным оперативного штаба региона, по состоянию на 11 мая, общее число заразившихся коронавирусом на Кубани достигло 2 027 человек, вирус выявлен в том числе у 108 детей. С начала пандемии 22 пациентов умерли, 628 выздоровели. За последние сутки в регионе зафиксировали 98 случаев заражения.