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Захарова считает твит США об их победе над нацизмом попыткой разъединить страны

Еще одной причиной сделать подобное заявление официальный представитель МИД РФ назвала попытки США вести информационную войну, которые предпринимаются регулярно с целью переписать историю
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Александр Щербак/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Утверждения о победе США над нацизмом сделаны с намерением дезавуировать заявление президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа, сделанного в конце апреля по случаю годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск. Такое мнение выразила в понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

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Ранее Белый дом опубликовал в соцсетях видеозапись возложения президентом США Дональдом Трампом венка к Мемориалу Второй мировой войны, сопроводив ее текстом: "8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать".

"Это все было сделано по двум причинам. Во-первых, это, конечно, желание дезавуировать эффект от совместного заявления президента России и президента США, которое было посвящено встрече на Эльбе, - сказала она. - И вот этот вот твит, как мы понимаем, должен был нивелировать этот эффект. Он как раз не объединял. Задача этого твита, этого сообщения была не объединить, а разъединить страны, вычленить только две из числа победителей, полностью забыть, что за победой стоят люди, солдаты, гражданские, труженики тыла - миллионы людей".

Второй причиной подобного поведения американской стороны официальный представитель МИД считает попытки ведения информационной войны, которые предпринимаются регулярно с целью переписать историю. "Предстоит серьезный разговор с американской стороной по всем этим проблемам. Форма будет выбрана соответствующая и подходящая", - подчеркнула она.

Захарова также отметила, что в США есть силы, не довольные участием страны во взаимодействии с другими партнерами по критическим вопросам. Они желают подчеркнуть исключительность своей страны. "Подобные твиты - это не только переписывание всемирной истории, истории Второй мировой войны, это переписывание истории самих Соединенных Штатов", - подытожила она.

Встреча на Эльбе

25 апреля лидеры России Владимир Путин и США Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе. В документе подчеркивается, что эта встреча стала "предвестником решающего поражения нацистского режима", она была кульминацией "колоссальных усилий многих стран и народов", которые объединились в рамках Декларации Объединенных Наций от 1942 года.

Лидеры двух стран также отметили вклад миллионов мужчин и женщин, производивших на трудовом фронте огромное количество военной продукции. Президенты России и США назвали "Дух Эльбы" примером того, как "наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели". В заключении Путин и Трамп подчеркнули, героический подвиг всех, кто вместе сражался для разгрома фашизма, никогда не будет забыт.

Теги
СШАРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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