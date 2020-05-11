Захарова считает твит США об их победе над нацизмом попыткой разъединить страны

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Утверждения о победе США над нацизмом сделаны с намерением дезавуировать заявление президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа, сделанного в конце апреля по случаю годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск. Такое мнение выразила в понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью программе " Вечер с Владимиром Соловьевым " на телеканале "Россия-1".

Ранее Белый дом опубликовал в соцсетях видеозапись возложения президентом США Дональдом Трампом венка к Мемориалу Второй мировой войны, сопроводив ее текстом: "8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать".

"Это все было сделано по двум причинам. Во-первых, это, конечно, желание дезавуировать эффект от совместного заявления президента России и президента США, которое было посвящено встрече на Эльбе, - сказала она. - И вот этот вот твит, как мы понимаем, должен был нивелировать этот эффект. Он как раз не объединял. Задача этого твита, этого сообщения была не объединить, а разъединить страны, вычленить только две из числа победителей, полностью забыть, что за победой стоят люди, солдаты, гражданские, труженики тыла - миллионы людей".

Второй причиной подобного поведения американской стороны официальный представитель МИД считает попытки ведения информационной войны, которые предпринимаются регулярно с целью переписать историю. "Предстоит серьезный разговор с американской стороной по всем этим проблемам. Форма будет выбрана соответствующая и подходящая", - подчеркнула она.

Захарова также отметила, что в США есть силы, не довольные участием страны во взаимодействии с другими партнерами по критическим вопросам. Они желают подчеркнуть исключительность своей страны. "Подобные твиты - это не только переписывание всемирной истории, истории Второй мировой войны, это переписывание истории самих Соединенных Штатов", - подытожила она.

Встреча на Эльбе

25 апреля лидеры России Владимир Путин и США Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе. В документе подчеркивается, что эта встреча стала "предвестником решающего поражения нацистского режима", она была кульминацией "колоссальных усилий многих стран и народов", которые объединились в рамках Декларации Объединенных Наций от 1942 года.

Лидеры двух стран также отметили вклад миллионов мужчин и женщин, производивших на трудовом фронте огромное количество военной продукции. Президенты России и США назвали "Дух Эльбы" примером того, как "наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели". В заключении Путин и Трамп подчеркнули, героический подвиг всех, кто вместе сражался для разгрома фашизма, никогда не будет забыт.