Лавров заявил, что СНГ оперативно реагирует на пандемию коронавируса

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) адекватно и своевременно реагируют на пандемию коронавирусной инфекции. Об этом заявил во вторник журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ в формате видеоконференции.

"Мы отметили, что СНГ в целом оперативно реагирует на меняющуюся реальность, вырабатывает согласованные шаги по противодействию пандемии. Активно функционирует созданный какое-то время назад вне связи с нынешней коронавирусной инфекцией Координационный совет по санитарной охране территорий от инфекционных болезней", - сказал он.

Лавров сообщил, что борьба с коронавирусом будет обсуждаться на заседании глав правительств СНГ 29 мая.