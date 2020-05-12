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Пандемия коронавируса нового типа
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Лавров заявил, что СНГ оперативно реагирует на пандемию коронавируса

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) адекватно и своевременно реагируют на пандемию коронавирусной инфекции. Об этом заявил во вторник журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ в формате видеоконференции.

"Мы отметили, что СНГ в целом оперативно реагирует на меняющуюся реальность, вырабатывает согласованные шаги по противодействию пандемии. Активно функционирует созданный какое-то время назад вне связи с нынешней коронавирусной инфекцией Координационный совет по санитарной охране территорий от инфекционных болезней", - сказал он.

Лавров сообщил, что борьба с коронавирусом будет обсуждаться на заседании глав правительств СНГ 29 мая.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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