РФ и США планируют в ближайшее время контакты по проблемам стратегической стабильности

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Москва и Вашингтон в ближайшее время планируют несколько контактов, в том числе по стратегической стабильности. Об этом сообщил во вторник журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"У нас с США в ближайшем будущем предстоит несколько контактов, в том числе по проблемам стратегической стабильности и глобальной безопасности", - сказал глава МИД РФ.

Последний раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности состоялся в январе этого года в Вене. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил ТАСС, что контакты между Москвой и Вашингтоном по данному вопросу не прерываются.