Лавров: спецслужбы РФ готовы помочь Венесуэле в расследовании вторжения наемников

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Спецслужбы России готовы рассмотреть вопрос оказания помощи Венесуэле в расследовании вторжения наемников в страну, если поступит соответствующий запрос. Об этом заявил во вторник журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ в формате видеоконференции.

"Что касается иных форм взаимодействия, включая расследование вторжения в Венесуэлу наемников с задачей устраивать диверсии, теракты и свергать законного президента, то наши спецслужбы находятся в контакте. Если поступит на основе соответствующих соглашений запрос об оказании помощи в такого рода делах, конечно же, он будет рассмотрен", - сказал он.

Министр подчеркнул, что все контакты с Венесуэлой осуществляются на легитимной основе, то есть в рамках межправительственных документов и договоренностей, которые ратифицированы парламентами двух стран и имеют законную силу. "Это касается и нашего военно-технического сотрудничества (ВТС) и необходимости обслуживать те изделия, которые в рамках ВТС туда поставляются. Это все наши контрактные обязательства", - добавил Лавров. Он указал на то, что любые другие договоренности между соответствующими профильными ведомствами России и Венесуэлы также закрепляются в межправительственном формате и имеют легитимную силу.

"Мы, конечно же, помогаем Венесуэлле, в том числе поставляя гуманитарную помощь. Венесуэле, которую сейчас цинично пытаются задушить санкциями. Причем обвиняют правительство президента Мадуро в том, что оно не может прокормить свой народ. Это уже за гранью добра и зла. И мы вместе с другими странами оказываем гуманитарную помощь Венесуэле, в том числе медикаментами", - подчеркнул Лавров.

Армия Венесуэлы сообщила ранее о задержании 45 проникнувших на территорию страны боевиков. 3 мая венесуэльские власти заявили, что им удалось предотвратить вторжение из Колумбии группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике и убить президента Николаса Мадуро. Среди задержанных были двое американских граждан.

8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не имеет отношения к людям, арестованным в Венесуэле, и что США не стали бы скрывать факт проведения операции против этой страны, если бы она планировалась.