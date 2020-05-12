{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лавров: спецслужбы РФ готовы помочь Венесуэле в расследовании вторжения наемников

Как сообщил глава МИД РФ, этот вопрос может быть рассмотрен, если из Каракаса поступит соответствующий запрос

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Спецслужбы России готовы рассмотреть вопрос оказания помощи Венесуэле в расследовании вторжения наемников в страну, если поступит соответствующий запрос. Об этом заявил во вторник журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ в формате видеоконференции.

"Что касается иных форм взаимодействия, включая расследование вторжения в Венесуэлу наемников с задачей устраивать диверсии, теракты и свергать законного президента, то наши спецслужбы находятся в контакте. Если поступит на основе соответствующих соглашений запрос об оказании помощи в такого рода делах, конечно же, он будет рассмотрен", - сказал он.

Министр подчеркнул, что все контакты с Венесуэлой осуществляются на легитимной основе, то есть в рамках межправительственных документов и договоренностей, которые ратифицированы парламентами двух стран и имеют законную силу. "Это касается и нашего военно-технического сотрудничества (ВТС) и необходимости обслуживать те изделия, которые в рамках ВТС туда поставляются. Это все наши контрактные обязательства", - добавил Лавров. Он указал на то, что любые другие договоренности между соответствующими профильными ведомствами России и Венесуэлы также закрепляются в межправительственном формате и имеют легитимную силу.

"Мы, конечно же, помогаем Венесуэлле, в том числе поставляя гуманитарную помощь. Венесуэле, которую сейчас цинично пытаются задушить санкциями. Причем обвиняют правительство президента Мадуро в том, что оно не может прокормить свой народ. Это уже за гранью добра и зла. И мы вместе с другими странами оказываем гуманитарную помощь Венесуэле, в том числе медикаментами", - подчеркнул Лавров.

Армия Венесуэлы сообщила ранее о задержании 45 проникнувших на территорию страны боевиков. 3 мая венесуэльские власти заявили, что им удалось предотвратить вторжение из Колумбии группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике и убить президента Николаса Мадуро. Среди задержанных были двое американских граждан.

8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не имеет отношения к людям, арестованным в Венесуэле, и что США не стали бы скрывать факт проведения операции против этой страны, если бы она планировалась.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАВенесуэлаРоссияТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Лавров заявил, что СНГ оперативно реагирует на пандемию коронавируса
Как сообщил глава МИД РФ, главы правительств стран - членов Содружества обсудят на заседании 29 мая борьбу с инфекцией и преодоление ее последствий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС