Путин назначил начальника управления по особо важным делам на пост замглавы СК

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Руководитель Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ Ростислав Рассохов назначен на должность зампредседателя СК. Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить генерал-лейтенанта юстиции Рассохова Ростислава Геннадьевича заместителем председателя Следственного комитета РФ, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

Ранее Рассохов руководил Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ.