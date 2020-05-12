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Путин назначил начальника управления по особо важным делам на пост замглавы СК

Заместителем председателя Следственного комитета РФ стал генерал-лейтенант юстиции Ростислав Рассохов

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Руководитель Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ Ростислав Рассохов назначен на должность зампредседателя СК. Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить генерал-лейтенанта юстиции Рассохова Ростислава Геннадьевича заместителем председателя Следственного комитета РФ, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

Ранее Рассохов руководил Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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