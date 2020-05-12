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Госдума на следующей неделе может провести два заседания

Первый вице-спикер нижней палаты отметил, что ожидается поступление законопроектов, реализующих те посылы, которые были сделаны в выступлениях президента

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Госдума может провести на следующей неделе два пленарных заседания для обсуждения приоритетных законопроектов в рамках реализации инициатив президента РФ Владимира Путина, направленных на поддержку населения и бизнеса в период пандемии. Об этом во вторник сообщил первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.

"Что касается следующей недели, то, скорее всего, у нас будут два заседания - в четверг и в пятницу. Естественно, что мы ожидаем от правительства поступления законопроектов, которые будут реализовывать те посылы, которые были сделаны в выступлениях президента, в том числе во вчерашнем обращении", - сказал Жуков, представляя календарь рассмотрения Думой вопросов с 12 по 28 мая. Он заметил, что главой государства "был перечислен целый ряд законодательных инициатив, которые должны быть подготовлены правительством в ближайшее время", именно на них Госдума сосредоточится на следующей неделе.

Жуков напомнил, что 13 мая в Госдуме состоится правительственный час с участием министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, посвященный охране здоровья граждан в период пандемии. А на 27 мая, уточнил Жуков, запланировано выступление министра экономического развития РФ Максима Решетникова, его выступление будет посвящено "поддержке малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации в условиях изменившейся экономической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции".

Первый вице-спикер также призвал глав комитетов "определиться с приоритетностью законопроектов, которые они предлагают в повестку дня".

Изначально планировалось, что следующая неделя будет посвящена работе депутатов во фракциях и комитетах.

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