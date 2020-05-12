Слуцкий назвал русофобией проект резолюции Конгресса США о нарушении прав человека в РФ

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Проект резолюции американских конгрессменов о нарушении прав человека в РФ является очередным проявлением русофобии и попыткой прямого вмешательства в российское правосудие. Об этом во вторник заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В понедельник председатель комитета по иностранным делам палаты представителей демократ Элиот Энгел и член комитета республиканец Майкл Маккол внесли в Конгресс проект резолюции с обвинением России в нарушении прав человека. Авторы документа потребовали освобождения политических заключенных и призвали Белый дом ввести санкции в отношении официальных лиц РФ, ответственных за нарушения в области прав человека. В резолюции содержатся обвинения в адрес российских властей в преследовании журналистов, оппозиции, гражданского общества и сторонников религиозных свобод.

"Резолюция о якобы нарушении прав человека в России, внесенная в Конгресс США, очередное проявление откровенной русофобии. Призывы американских парламентариев совсем не по адресу: в России нет политических заключенных, политические заключенные есть в США", - сказал Слуцкий, приведя в пример россиян Виктора Бута, Константина Ярошенко и Романа Селезнева.

По его словам, Россия соблюдает все базовые права человека, проводит "гуманную и сбалансированную политику". "Обвинения в обратном необъективны по меньшей мере. А требования об освобождении признанных виновными и отбывающих наказание по решению суда - прямое вмешательство в российское правосудие, в дела суверенного государства в целом. Мы не допустим и не потерпим никакого диктата извне", - заключил парламентарий.