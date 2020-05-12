Захарова: ЕС не должен присваивать себе право определять вектор развития Балкан

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Балканские страны должны самостоятельно выстраивать свою политику, в том числе и внешнеполитический курс, а не следовать навязанному Евросоюзом вектору. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала результаты состоявшегося 6 мая в формате видеоконференции саммита ЕС - Западные Балканы. По его итогам председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, в частности, заявила, что "место Западных Балкан - в ЕС", а премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович - что с географической точки зрения балканским странам "больше некуда идти, кроме как в Евросоюз".

"Призываем ЕС с уважением относиться к балканским странам и не присваивать себе право определять вектор их развития, позволив им самостоятельно выстраивать свою политику и сотрудничество с другими государствами", - сказала дипломат, слова которой приводятся во вторник на сайте МИД РФ.

Как подчеркнула Захарова, содержание и тональность комментариев официальных лиц Евросоюза подтверждают, что в ЕС сохраняется стремление к восприятию Западных Балкан как эксклюзивной зоны своей геополитической ответственности, "в чем еэсовцы раньше пытались обвинять других".

"Об этом же свидетельствует и ряд формулировок утвержденной по итогам видеоконференции так называемой Загребской декларации. Сложно понять, например, мотивы включения в нее фразы, под которой предложили подписаться самим западнобалканским странам, о том, что Евросоюз помогает им в борьбе с коронавирусом больше, чем кто-либо другой, - обратила внимание она. - Полагаем, что привнесение политики в международные усилия по противодействию пандемии неуместно и закономерно порождает вопрос о степени бескорыстности оказываемой со стороны ЕС помощи".

Элементы шантажа

Россия обеспокоена тем, что ЕС выдвигает требования к кандидатам на вступление о безоговорочном следовании внешнеполитическим установкам Брюсселя при том, что данные установки "вырабатываются без участия этих стран и, следовательно, не могут обеспечить полноценный учет их законных интересов", отметила Захарова.

По словам официального представителя МИД РФ, Евросоюз ожидает от западнобалканских стран, что они активно подключатся к развязанной ЕС кампании по противодействию "дезинформации" и другой "гибридной активности". "С соблюдением этих и других "ценностей, правил и стандартов" недвусмысленно увязывается перспектива дальнейшего сближения западнобалканских партнеров с ЕС, включая предоставление им соответствующей предвступительной финансовой помощи. В этом сложно не усмотреть элемент неприкрытого шантажа", - указала она.

Кроме того, продолжила дипломат, открытым остается вопрос о приверженности самого Евросоюза структуре собственных Копенгагенских критериев членства 1993 года, в которых приоритетное значение отводится обеспечению стабильности и зрелости внутренних институтов тех или иных стран, претендующих на вступление в ЕС, а не их внешнеполитическому позиционированию.