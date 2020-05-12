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Пандемия коронавируса нового типа

В Госдуме ждут от FT объяснений в связи со статьей о числе жертв пандемии в России

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев назвал публикацию "фейком глобального масштаба", предположив, что это "определенный заказ, учитывая, что ситуация в России развивается по благополучному сценарию"
Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев Антон Новодережкин/ТАСС
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Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Газета Financial Times должна пояснить, на основании каких данных был сделан вывод о том, что в России число скончавшихся от заболевания, вызванного коронавирусом, якобы на 70% выше официальных данных, в противном случае в отношении издания могут быть применены "определенные организационные меры". Об этом ТАСС во вторник заявил первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошев.

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"Газета Financial Times должна раскрыть источники, на основании которых была опубликована эта информация", - сказал Шхагошев, который также входит в состав думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Он назвал публикацию "фейком глобального масштаба", предположив, что это "определенный заказ, учитывая, что ситуация в России развивается по благополучному сценарию".

"Бездоказательное продолжение распространения таких фейковых новостей может нарваться на реакцию с нашей стороны, когда просто мы предпримем определенные организационные меры в том случае, если эта информация не будет опровергнута", - продолжил депутат. В заключение он также указал, что в РФ среди заболевших оказываются и представители власти, информация об этом не утаивается.

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Газета Financial Times ранее опубликовала материал с утверждением о том, что число умерших от коронавируса в РФ может быть на 70% выше официальных данных. Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в свою очередь в интервью телеканалу "Россия-24" заявила, что в России не наблюдаются факты сознательного занижения смертности из-за коронавируса. Эти же оценки спецпредставитель ВОЗ представила во вторник в разговоре с Шхагошевым, внутрифракционная группа которого ранее условилась с ней поддерживать постоянный контакт.

За сутки в стране, по сведениям федерального штаба, из-за коронавируса умерли 107 человек. Общее число жертв с начала вспышки достигло 2 116 человек. Всего в России зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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