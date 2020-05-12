В Госдуме ждут от FT объяснений в связи со статьей о числе жертв пандемии в России

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Газета Financial Times должна пояснить, на основании каких данных был сделан вывод о том, что в России число скончавшихся от заболевания, вызванного коронавирусом, якобы на 70% выше официальных данных, в противном случае в отношении издания могут быть применены "определенные организационные меры". Об этом ТАСС во вторник заявил первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошев.

"Газета Financial Times должна раскрыть источники, на основании которых была опубликована эта информация", - сказал Шхагошев, который также входит в состав думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Он назвал публикацию "фейком глобального масштаба", предположив, что это "определенный заказ, учитывая, что ситуация в России развивается по благополучному сценарию".

"Бездоказательное продолжение распространения таких фейковых новостей может нарваться на реакцию с нашей стороны, когда просто мы предпримем определенные организационные меры в том случае, если эта информация не будет опровергнута", - продолжил депутат. В заключение он также указал, что в РФ среди заболевших оказываются и представители власти, информация об этом не утаивается.