Фракцию "Единой России" в Саратовской областной думе возглавил Иван Дзюбан

САРАТОВ, 12 мая. /ТАСС/. Новым главой фракции "Единой России" в Саратовской областной думе стал 31-летний депутат Иван Дзюбан. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального отделения партии.

В апреле депутаты облдумы утвердили руководителя фракции "Единой России" Олега Алексеева членом Совета Федерации от представительного органа власти субъекта РФ. Место сенатора стало вакантным после назначения Людмилы Боковой заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

"Новым руководителем фракции "Единой России" в Саратовской областной Думе избран член Генерального совета "Единой России", депутат Иван Дзюбан. Такое решение принято сегодня, 12 мая, на заседании фракции", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

По данным пресс-службы, за его кандидатуру проголосовало большинство депутатов. Также на должность руководителя фракции претендовал депутат Роман Ковальский, но уступил по количеству поданных за него голосов.

Дзюбан родился 13 декабря 1988 года в Свердловске. В сентябре 2017 года избран депутатом Саратовской областной Думы шестого созыва, является заместителем председателя комитета по спорту, туризму и делам молодежи, член комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию, член комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.