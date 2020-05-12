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Володин обсудил с главой парламента Киргизии дистанционное заседание Совета ПА ОДКБ

Оно может состояться в июне

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудил по телефону с председателем парламента Киргизии Дастанбеком Джумабековым возможность проведения в июне заседания Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) в формате видеоконференции. Об этом во вторник сообщила думская пресс-служба.

"12 мая председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел телефонный разговор с председателем Жогорку Кенеш (однопалатного парламента - прим. ТАСС) Киргизской Республики Дастанбеком Джумабековым. Стороны обсудили ситуацию с распространением коронавируса в мире, а также возможность проведения в июне заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в формате видеоконференции", - говорится в сообщении.

В нем указывается, что ранее заседание Совета ПА ОДКБ планировалось провести в мае. "Вячеслав Володин отметил, что возможность дистанционного проведения заседания Совета ПА ОДКБ будет обсуждать со всеми председателями парламентов Парламентской ассамблеи", - уточнили в пресс-службе.

Совет ПА ОДКБ организует деятельность ассамблеи и состоит из руководителей парламентов (руководителей палат парламентов) Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. В настоящее время в ПА ОДКБ председательствует спикер Госдумы.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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