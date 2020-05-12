Первым зампредседателя правительства Чечни стал бывший секретарь Совбеза региона

ГРОЗНЫЙ, 12 мая. /ТАСС/. Парламент Чечни утвердил кандидатуру бывшего секретаря Совета безопасности республики Вахита Усмаева на должность первого заместителя председателя правительства региона. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

"Во вторник его кандидатуру по моему представлению единогласно утвердил депутатский корпус парламента Чеченской Республики. Вахит Усмаев стоял у истоков становления легендарного полка полиции специального назначения (ППСН) имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Будучи командиром структуры, он руководил сотнями операций по нейтрализации членов НВФ (незаконных вооруженных формирований) и лично принимал участие в опасных боестолкновениях", - написал Кадыров.

В разные годы Усмаев занимал должности руководителя администрации главы и правительства региона, главы Гудермесского района и секретаря Совбеза Чеченской Республики.