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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Небензя: США "стучатся в закрытую дверь", пытаясь продлить оружейное эмбарго против Ирана

Постпред России при ООН отметил, что Вашингтон не может требовать продления оружейного эмбарго в отношении Тегерана, поскольку не является членом иранской ядерной сделки

ООН, 12 мая. /ТАСС/. США не могут требовать продления оружейного эмбарго в отношении Ирана, так как более не являются членами иранской ядерной сделки. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на проходящей в формате видеосвязи пресс-конференции с аккредитованными при ООН журналистами.

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"Я не вижу никаких причин для наложения оружейного эмбарго на Иран, - сказал он. - Технически это даже было не эмбарго, а определенная квота на закупку. Это ограничение истекает 18 октября и точка. Для нас это ясно".

"Ровно два года назад, 8 мая 2018 года, США гордо объявили, что они выходят из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и закрыли за собой дверь. Теперь они стучатся в эту дверь, говоря "подождите, мы забыли сделать в СВПД одну вещь. Давайте мы ее сделаем и снова уйдем. Это смешно", - отметил высокопоставленный дипломат.

"Чтобы сделать что-то предусмотренное СВПД, надо быть участником СВПД. США не является его участником уже два года", - подчеркнул он.

Газета The New York Times 26 апреля сообщила, что США намерены попытаться добиться принятия Совбезом ООН резолюции, предусматривающей сохранение оружейного эмбарго в отношении исламской республики на основании СВПД. В соответствии с положениями этого документа, который был подписан постоянной "пятеркой" СБ ООН и Германией с Ираном в 2015 году, Тегеран с октября сможет приобретать оружие и военную технику у зарубежных поставщиков.

МИД России 3 марта распространил комментарий, в котором отметил, что речи о продлении оружейного эмбарго в СБ ООН не идет.

Теги
СШАИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы ИранаНебензя, Василий Алексеевич
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