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Небензя заявил, что Запад помешал открытому обсуждению нового доклада ОЗХО в Совбезе ООН

Постпред России при ООН указал на нелогичность и бездоказательность содержащихся в докладе обвинений в адрес Сирии

ООН, 13 мая. /ТАСС/. Западные страны не согласились на просьбу России провести открытое обсуждение доклада ОЗХО, посвященного возможному применению химического оружия в Сирии. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на пресс-конференции в формате видеосвязи с аккредитованными при ООН журналистами.

"Несмотря на нашу открытую критику в адрес незаконной природы Группы ОЗХО по расследованию и идентификации, мы не были против того, чтобы генеральный директор ОЗХО выступил с докладом в Совете Безопасности, - сказал он. - Единственная наша просьба заключалась в том, чтобы это обсуждение велось в открытом режиме".

"К сожалению, наши западные партнеры и их союзники настояли на том, чтобы встреча проходила за закрытыми дверями в "неформальном" режиме, несмотря на звучащие с их стороны слоганы о транспарентности и открытости совета", - продолжил Небензя.

Российский постпред также указал на нелогичность и бездоказательность содержащихся в докладе обвинений в адрес Дамаска. "Сирийские власти последними хотели бы вызвать на себя вражеский огонь, после того как их много раз предупреждали, что химическое оружие - это красная линия", - отметил он.

"Нет никаких доказательств того, чтобы армия Сирии готовила химическую атаку, нет никаких фото их военных в защитных костюмах или масках. В то же время их враги - террористы - больше всех выиграли бы от обвинений в адрес Дамаска", - подчеркнул Небензя. "И есть неопровержимые доказательства того, что это абсолютно постановочная провокация", - заключил он.

В свою очередь постпреды входящих в СБ ООН европейских стран (Франции, Великобритании, Эстонии, Бельгии и Германии) выступили во вторник с совместным заявлением, в котором поддержали выводы доклада ОЗХО и работу Группы по расследованию и идентификации и призвали "наказать ответственных" за эти действия.

Теги
СирияРоссияНебензя, Василий Алексеевич
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