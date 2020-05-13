Посол РФ в США назвал циничным послание военного атташе Украины ветеранам из бывшего СССР

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал циничными попытки украинской дипмиссии в Вашингтоне провести параллель между победой над нацизмом в 1945 году и внутриукраинским конфликтом. Об этом он заявил во вторник, комментируя направленное военным атташе Украины Борисом Кременецким послание проживающим в США ветеранам из бывшего СССР, в котором содержались нападки на Россию.

По словам российского дипломата, которые приводятся на странице посольства в Facebook, текст послания сотрудникам посольства прислали "недоуменные и возмущенные ветераны и члены их семей, не имеющие никакого отношения к современной Украине". В нем украинский военный, в частности в контексте победы во Второй мировой войне, говорил о необходимости "защитить территориальную целостности и суверенитет Украины от российской агрессии". При этом Кременецкий повторил слова народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова "враг будет разбит, победа будет за нами!" "Выходит это трагикомично", - убежден Антонов.

Российский дипломат подчеркнул, что попытки посольства Украины "провести в обращении к участникам Великой Отечественной войны параллель между разгромом нацизма в 1945 году и шестилетним внутриукраинским конфликтом, в котором автор в нарушение минских договоренностей хотел бы одержать военную победу", выглядят цинично. "Замечу, что его "побратимы" чуть ли не ежедневно обстреливают Донбасс и проживающих там ветеранов, а в Вашингтоне он обвиняет в этом Россию", - заявил Антонов.

"Сложно комментировать лишенные всякой логики заходы украинской дипломатии к теме Победы в целом. Налицо попытки встроиться в хор тех, кто ставит СССР - основную силу, разгромившую ценой колоссальных жертв нацизм, - на одну доску с гитлеровской Германией, тех, кто утверждает, что начало войне было положено "пактом Молотова-Риббентропа" 1939 года, а не Мюнхенским сговором западных демократий с Гитлером и Муссолини в 1938 году", - отметил российский посол.

По мнению дипломата, главная причина подобного поведения представителей Украины - "попытка представить Россию врагом". При этом, по его словам, российская сторона никогда не рассматривала "украинский народ в качестве враждебного для россиян". "Украинцы - это братья. И это не лозунг, это мое восприятие ситуации. Твердо убежден, что кто бы ни старался отделить Украину от России, он проиграет. Нужного результата - заставить украинцев и россиян жить только в национальных квартирах - противники нашей дружбы не добьются. Пройдут годы, и Россия и Украина будут так же мирно, по-братски жить, как это было долгие-долгие годы до этого", - убежден Антонов.