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Продвижение "Талибана" в Афганистане
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Кабулов: наступательные действия Кабула против талибов остановят запуск мирного процесса

Эти действия явно говорят о том, что в Афганистане не очень заинтересованы в скорейшем запуске переговоров, считает спецпредставитель президента РФ

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Приказ президента Афганистана Ашрафа Гани перейти к наступательным действиям против движения "Талибан" (запрещено в РФ) и приостановка освобождения заключенных талибов останавливают процесс запуска межафганских переговоров. Об этом заявил ТАСС в среду спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Это вызывает чувство сожаления, поскольку своими действиями руководитель кабульской администрации, по сути, останавливает процесс движения в сторону запуска межафганских переговоров", - сказал он.

"Такие действия явно говорят о том, что Кабул не очень заинтересован в скорейшем запуске межафганских переговоров", - добавил дипломат.

Кабулов подчеркнул, что боевые действия, которые талибы ведут против правительственных войск, не нарушают договоренностей, достигнутых между движением "Талибан" и США в Дохе.

В понедельник власти Афганистана объявили о временной приостановке процесса освобождения заключенных сторонников движения "Талибан" из-за задержки талибами передачи пленных афганских военнослужащих правительству в Кабуле. Во вторник Гани отдал силовым ведомствам страны приказ перейти к наступательным действиям против террористов.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, межафганские консультации должны были начаться еще 10 марта. Оговаривалось, что в рамках мер по укреплению доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых радикалами.

Теги
АфганистанГани, АшрафПродвижение "Талибана" в Афганистане
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