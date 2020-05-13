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Кризис в Сирии
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Москва и Дамаск обвинили ВОЗ в лоббировании интересов Вашингтона в ущерб сирийскому народу

В заявлении России и Сирии отмечается, что на северо-востоке республики сложилась сложная эпидемиологическая ситуация, которой активно спекулируют США для достижения собственных интересов

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) лоббирует интересы Запада, в частности США, в процессе урегулирования сложной эпидемиологической ситуации на северо-востоке Сирии в ущерб интересам гражданского населения страны. Об этом говорится в среду в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии.

В документе отмечается, что на северо-востоке Сирии сложилась сложная эпидемическая ситуация, которой активно спекулируют США для достижения собственных интересов. "Вызывает удивление и настороженность тот факт, что в эту деятельность оказалась вовлечена даже Всемирная организация здравоохранения", - говорится в заявлении.

Так, согласно отчету ВОЗ для эффективного противодействия пандемии необходимо восстановить устойчивые трансграничные поставки гуманитарной помощи, в том числе через пограничный переход "Эль-Ярубия". "При этом через указанный переход возможен завоз оружия, наркотиков, боевиков и коронавирусной инфекции на территорию сопредельных государств. Учитывая данные обстоятельства, создается впечатление о лоббировании данной организацией интересов Запада в ущерб сирийскому народу и региональной безопасности", - подчеркивается в документе.

В этой связи Россия и Сирия призывают представителей Всемирной организации здравоохранения пересмотреть подходы к соблюдению основополагающих принципов ООН и прекратить навязываемую западными странами практику манипулирования общественным мнением.

Совместное заявление межведомственных координационных штабов России и Сирии подписали руководитель межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии - начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев и руководитель межведомственного координационного штаба Сирии по возвращению беженцев на территорию страны - министр местного самоуправления Хусейн Махлюф.

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СШАСирияРоссияКризис в Сирии
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