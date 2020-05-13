Врио глав Архангельской области и Ненецкого АО обсудят возможное объединение регионов

АРХАНГЕЛЬСК, 13 мая. /ТАСС/. Врио глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский и Юрий Бездудный обсудят в среду в Нарьян-Маре возможную интеграцию регионов, сообщил ТАСС Бездудный.

"Тема совещания - обсуждение непростой экономической ситуации, которая сложилась из-за падения цен на нефть и в целом большого дефицита бюджета Ненецкого автономного округа. Будем искать пути выхода из создавшегося положения. <…> Если в ходе обсуждения будет найден такой путь (меморандум об объединении регионов), то да, такое может быть", - сказал Бездудный.

В интервью радиостанции "Говорит Москва" Бездудный ранее в среду сообщил, что появившаяся в СМИ информация о возможном объединении регионов "не фейк". "Действительно, интеграционные процессы идут. Более полная информация будет сегодня после обеда", - отметил он.

Ненецкий автономный округ является самостоятельным субъектом России, но при этом, согласно Уставу Архангельской области, он входит также в состав Архангельской области. 2 апреля президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил врио главы региона Цыбульского, который до этого возглавлял НАО. Врио главы НАО был с свою очередь назначен Юрий Бездудный.