{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лавров завил, что очный саммит ШОС в Санкт-Петербурге состоится 22-23 июля

Отмечается, что часть мероприятий перенесена в онлайн-формат

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Дата проведения заседания глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на данный момент остается прежней, мероприятие намечено на 22-23 июля. Об этом сообщил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии видеоконференции министров иностранных дел стран ШОС.

"По объективным причинам многие мероприятия пришлось перенести на более поздний срок, но мы не отказываемся от их организации, - подчеркнул министр. - На данный момент остаются в силе даты проведения Совета министров иностранных дел ШОС в Москве 9-10 июня и заседания глав государств в Санкт-Петербурге 22-23 июля".

"Разумеется, мы будем отслеживать ситуацию и в зависимости от ее развития будем консультироваться с вами по поводу проведения соответствующих мероприятий в упомянутые сроки", - добавил Лавров.

Россия в рамках своего председательства в ШОС подготовила и утвердила план мероприятий, который включает более 90 пунктов. Однако из-за эпидемической обстановки ряд запланированных мероприятий уже перенесен на более поздние сроки, часть из них будет проведена в онлайн-формате.

Теги
Лавров, Сергей Викторович
Реклама на ТАСС
Цыбульский назначил замруководителя администрации губернатора Архангельской области
Им стала Оксана Катовская, занимавшая до этого должность советника губернатора НАО
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС