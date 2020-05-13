Лавров завил, что очный саммит ШОС в Санкт-Петербурге состоится 22-23 июля

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Дата проведения заседания глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на данный момент остается прежней, мероприятие намечено на 22-23 июля. Об этом сообщил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии видеоконференции министров иностранных дел стран ШОС.

"По объективным причинам многие мероприятия пришлось перенести на более поздний срок, но мы не отказываемся от их организации, - подчеркнул министр. - На данный момент остаются в силе даты проведения Совета министров иностранных дел ШОС в Москве 9-10 июня и заседания глав государств в Санкт-Петербурге 22-23 июля".

"Разумеется, мы будем отслеживать ситуацию и в зависимости от ее развития будем консультироваться с вами по поводу проведения соответствующих мероприятий в упомянутые сроки", - добавил Лавров.

Россия в рамках своего председательства в ШОС подготовила и утвердила план мероприятий, который включает более 90 пунктов. Однако из-за эпидемической обстановки ряд запланированных мероприятий уже перенесен на более поздние сроки, часть из них будет проведена в онлайн-формате.