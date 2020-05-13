Лавров считает, что роль ООН должна укрепляться при условии адаптации к новым реалиям

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Россия считает необходимым укрепление центральной, координирующей роли ООН при ее адаптации к современным реалиям. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии встречи министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Считаем необходимым бережно относиться к сложившейся после Второй мировой войны системе международных отношений, ядром которой остается ООН, и к организации системы ООН", - сказал он.

"Последовательно выступаем за укрепление центральной, координирующей роли организации, конечно, при ее адаптировании к новым реалиям. При этом очевидно, что любая адаптация, любая реформа - это не одноразовые действия, а постоянный процесс, который учитывает стремительно меняющуюся ситуацию в мире", - подчеркнул министр.

Лавров отметил, что Россия неизменно является сторонником поиска коллективных решений. "Убеждены, что объединение усилий должно основываться на принципах универсальности, многосторонности, отражать интересы каждого государства", - добавил он.