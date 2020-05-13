Россия предложила расширить функционал антитеррористической структуры ШОС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Россия выступает за расширение функций Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии встречи министров иностранных дел организации.

"Первоочередной задачей считаем расширение функциональных возможностей Региональной антитеррористической структуры ШОС, - сказал Лавров. - Ожидаем соображений государств-членов относительно российского проекта основных элементов создания на базе Региональной антитеррористической структуры универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности".

Министр также подчеркнул, что российская сторона поддерживает инициативу Таджикистана по открытию в Душанбе антинаркотического центра ШОС, который войдет в состав обновленной Региональной антитеррористической структуры.

Глава российского дипведомства выступил за то, чтобы на ближайшем саммите организации в Санкт-Петербурге было принято решение о подготовке к следующей встрече на высшем уровне предложений по обеспечению безопасности с учетом конкретных инициатив стран - членов ШОС.