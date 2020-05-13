{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Лавров назвал перспективным предложение создать общий документ ШОС по борьбе с пандемией

Он мог бы обобщить опыт борьбы наших стран с коронавирусной инфекцией, подчеркнул министр иностранных дел России

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Россия видит перспективность в достигнутой в начале апреля договоренности о формировании сводного документа, который бы объединял опыт борьбы стран Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) с пандемией коронавируса. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел ШОС в формате видеоконференции.

"Перспективной видится договоренность сформировать сводный документ, который бы обобщал опыт борьбы наших стран с коронавирусной инфекцией. Договоренность эта была, как вы знаете, достигнута по итогам видеоконференции медицинских экспертов стран ШОС 1 апреля нынешнего года", - сказал министр.

Глава МИД РФ подчеркнул, что ШОС продемонстрировала способность оперативно и адекватно реагировать на возникающие риски и вызовы. "Хорошо зарекомендовал себя механизм встреч глав служб, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. Российское агентство Роспотребнадзор разрабатывает проект плана действий по борьбе с эпидемиями в целях реализации соответствующего заявления наших лидеров, которое было принято на саммите в Циндао 10 июня 2018 года", - отметил министр.

"Считаем важным отразить в таком плане действий конкретные меры по углублению сотрудничества в сфере эпидемиологического благополучия и биологической безопасности", - подчеркнул Лавров. Он добавил, что в ШОС рассчитывают, что Индия поддержит предложение остальных стран-членов принять в Санкт-Петербурге на ближайшем саммите заявление по актуальной проблематике биологической безопасности.

Глава МИД отметил, что еще одним полезным мероприятием станет совещание министров здравоохранения в формате видеоконференции, которое намечено на 28 мая. "Уверены, что предпринимаемые совместные меры придадут новую динамику и качество работе на этом треке", - указал он.

В условиях пандемии, продолжил министр, накопился неплохой опыт оперативного взаимодействия на двусторонней основе. "Считаем важным более активно использовать этот опыт в Шанхайской организации. И в данном контексте считаем своевременным и приветствуем предложение секретариата ШОС о дальнейшем развитии координации по нейтрализации угроз эпидемии, - добавил министр. - Полагаю, что это будет учтено в работе профильных механизмов сотрудничества".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Лавров заявил, что политика в отношении трудовых мигрантов не изменилась из-за пандемии
Российские власти не просили мигрантов покидать страну, отметил министр иностранных дел
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС