Лавров назвал перспективным предложение создать общий документ ШОС по борьбе с пандемией

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Россия видит перспективность в достигнутой в начале апреля договоренности о формировании сводного документа, который бы объединял опыт борьбы стран Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) с пандемией коронавируса. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел ШОС в формате видеоконференции.

"Перспективной видится договоренность сформировать сводный документ, который бы обобщал опыт борьбы наших стран с коронавирусной инфекцией. Договоренность эта была, как вы знаете, достигнута по итогам видеоконференции медицинских экспертов стран ШОС 1 апреля нынешнего года", - сказал министр.

Глава МИД РФ подчеркнул, что ШОС продемонстрировала способность оперативно и адекватно реагировать на возникающие риски и вызовы. "Хорошо зарекомендовал себя механизм встреч глав служб, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. Российское агентство Роспотребнадзор разрабатывает проект плана действий по борьбе с эпидемиями в целях реализации соответствующего заявления наших лидеров, которое было принято на саммите в Циндао 10 июня 2018 года", - отметил министр.

"Считаем важным отразить в таком плане действий конкретные меры по углублению сотрудничества в сфере эпидемиологического благополучия и биологической безопасности", - подчеркнул Лавров. Он добавил, что в ШОС рассчитывают, что Индия поддержит предложение остальных стран-членов принять в Санкт-Петербурге на ближайшем саммите заявление по актуальной проблематике биологической безопасности.

Глава МИД отметил, что еще одним полезным мероприятием станет совещание министров здравоохранения в формате видеоконференции, которое намечено на 28 мая. "Уверены, что предпринимаемые совместные меры придадут новую динамику и качество работе на этом треке", - указал он.

В условиях пандемии, продолжил министр, накопился неплохой опыт оперативного взаимодействия на двусторонней основе. "Считаем важным более активно использовать этот опыт в Шанхайской организации. И в данном контексте считаем своевременным и приветствуем предложение секретариата ШОС о дальнейшем развитии координации по нейтрализации угроз эпидемии, - добавил министр. - Полагаю, что это будет учтено в работе профильных механизмов сотрудничества".