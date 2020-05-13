Главы МИД ШОС подтвердили намерения скоординировать усилия по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Главы МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подтвердили нацеленность и решительный настрой на скоординированные усилия в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил в среду журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в формате видеоконференции.

"Страны - члены организации подтвердили нацеленность на коллективный поиск ответов на этот вызов, подтвердили настрой на решительные совместные усилия по борьбе с COVID-19", - сказал Лавров.

Министр пояснил, что речь идет о скоординированных универсальных действиях под эгидой ООН, под эгидой тех наработок, которые были сделаны во Всемирной организации здравоохранения с учетом тех решений и рекомендаций, которые были приняты в рамках Группы двадцати и по линии других объединений.

По словам Лаврова, в ходе сегодняшней дискуссии было констатировано, что пандемия кардинально изменила повседневную жизнь людей и оказывает существенное влияние на всю систему международных отношений. "Складывающая ситуация - это, конечно же, серьезный вызов и для каждого государства, и для межгосударственных структур, межгосударственных отношений, включая, конечно же, вызов для Шанхайской организации сотрудничества" - подчеркнул глава МИД РФ.

Недобросовестная конкуренция

Главы МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выразили солидарность по поводу осуждения методов незаконной конкуренции и односторонних санкций во время пандемии коронавируса.

Лавров указал, что на онлайн-встрече особое внимание уделялось вопросам преодоления негативных торгово-экономических и социальных последствий пандемии. "Констатировалась важность того, чтобы меры, которые нацелены на защиту жизней людей, восстановление стабильности глобальной экономики, стимулирование ее дальнейшего устойчивого роста, опирались на нормы и принципы международного права и сопровождались бы неприятием незаконных методов нечистоплотной конкуренции, неприятием односторонних экономических и финансовых санкций, которые вводятся в нарушение устава ООН и прерогатив Совета Безопасности Организации Объединенных Наций", - отметил глава МИД РФ.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом объявить всемирное перемирие, закончить вооруженные конфликты и отменить односторонние экономические санкции, которые мешают преодолению последствий пандемии.

План действий по наращиванию усилий ШОС по борьбе с коронавирусом будет рассмотрен на саммите в Санкт-Петербурге.