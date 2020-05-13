В Думе предложили ввести дистанционное электронное голосование на федеральном уровне

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Госдума может ввести возможность дистанционного электронного голосования на федеральном уровне, следует из поправок, одобренных комитетом Госдумы по контролю и регламенту ко второму чтению в среду. Текст поправок размещен в думской электронной базе.

Соответствующие поправки внесла группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой ("Единая Россия") ко второму чтению законопроекта о возможности дистанционного сбора подписей избирателей.

Изменения предлагается внести в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ". Сегодня нормы этого закона уже позволяют гражданам голосовать по почте - для этого субъектам РФ необходимо принимать законы о проведении голосования в соответствующем формате. При этом возможности проведения дистанционного электронного голосования не предусмотрено, для этого необходимо принимать отдельные законы.

Депутаты предлагают изменить эти нормы и установить на федеральном уровне возможность проводить в РФ дистанционное электронное голосование, а также голосование по почте. Случаи и порядок голосования в таком формате будет устанавливать Центральная избирательная комиссия РФ.

Кроме того, депутаты также предлагают внести соответствующие поправки в закон о выборах депутатов Госдумы, прописав, что избиратели смогут принимать в них участие как по почте, так и посредством дистанционного электронного голосования.